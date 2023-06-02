02 Июня 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

На участках дорог Шебекинского округа введен временный запрет на передвижение транспорта

На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспортных средств. Об этом сообщается в telegram-канале Правительства Белгородской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничения будут действовать до 30 июня, они коснулись автомобильных дорог: Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

Также на этих участках запрещено ставить автомобили.

Объехать можно по дорогам: Таврово – Соломино – Разумное, Разумное – Севрюково – Новосадовый, Белгород – Новый Оскол – Советское, Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки.

В связи с ограничениями движения транспорта, автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку. Время отправления автобусов из начальных пунктов и из города Белгорода не изменилось. Движение автобусов по маршрут № 719 "Большетроицкое-Белгород" временно прекращено.

Теги: автомобиль, ограничения, Шебекино, Белгородская область


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