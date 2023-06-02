02 Июня 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: РИА ФАН

В США заявили, что удовлетворили все потребности Украины для проведения наступления

В США заявили, что удовлетворили потребности Киева для осуществления наступления, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

"Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет - решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты", - приводит слова Кирби издание.

Он подчеркнул, что США и союзники "сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы".

Напомним, западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

Теги: США, контрнаступление, накачка оружием


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