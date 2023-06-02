Темпы реконструкции северных очистных сооружений в Астраханской области будут ускорять

Сегодня заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов провёл очередное выездное совещание по вопросу реконструкции Северных очистных сооружений канализации (СОСК) Водоканала. Работы на объекте идут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и программы социально-экономического развития региона.

Как сообщил руководитель «Дирекции по строительству в г. Астрахани» ФАУ «РосКапСтрой» Анатолий Назаров, сейчас на объекте работают 160 человек и 6 единиц техники. До зимы предстоит закончить основные работы, в том числе закрыть контуры зданий. Это важное условие для следующего этапа – установки оборудования.

Михаил Богомолов отметил, что в целом динамика работ на объекте положительная, однако обратил внимание подрядчика на недостаточный темп реконструкции цеха механической очистки сточных вод. Работы по запуску в действие реконструированных объектов необходимо провести до наступления холодов.

«Сейчас наша главная задача – максимально быстро и, не нарушая технологии производства, завершить бетонные работы, начать монтаж аэрационного оборудования и параллельно готовить план пусконаладочных работ», – подчеркнул заместитель председателя правительства.

Общая стоимость проекта реконструкции СОСК – 3,8 млрд рублей. Срок завершения действия контракта – декабрь 2024 года. По плану-графику до конца этого года строители должны выполнить 50% работ.

Северные очистные сооружения канализации принимают хозяйственно-бытовые стоки от 60% жителей города Астрахани и прилегающих районов. Здесь же происходит очистка стоков перед сбросом в реку.

Реконструкцию объекта контролирует губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона также принял личное участие в привлечении средств на реализацию важного проекта.

Работы стартовали в 2022 году. После их завершения мощность сооружений составит 120 тысяч кубометров в сутки. Будет действовать трёхуровневая система очистки стоков: механическая, биологическая и обеззараживание ультрафиолетом. На каждом этапе очистки будет установлено современное энергоэффективное оборудование. Кроме того, здесь установят систему газоочистки, которая в значительной мере устранит неприятный запах.