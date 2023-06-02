02 Июня 2023
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Фото: юридическая компания &quot;Ликаон&quot;

Юристы Екатеринбурга объявили о благотворительном концерте в защиту бездомных животных

Юридическая компания "Ликаон" объявила о благотворительном концерте "Юристы в защиту животных". Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 6 июня и будет приурочено ко дню рождения поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Инициатором выступила екатеринбургский юрист Зарина Адыева, чтобы поддержать Дом помощи для бездомных животных "Стрижи". За пять лет его основатель Ирина Стриганова пережила много трудностей. После объявления СВО, многие благотворители ушли помогать солдатам. На спецоперацию отправился и супруг Ирины, из-за чего недавно пережившая инсульт активистка осталась без мужской помощи.

"Данный Концерт мы решили приурочить ко дню рождения поэта Александра Пушкина, который очень любил животных", - сообщает пресс-служба "Ликаон".

Афиша благотворительного концерта "Юристы в защиту животных"(2023)|Фото: юридическая компания "Ликаон"

Организаторы обещают выступление известных уральских поэтов, среди которых Алексей Сальников, Полина Горностаева, Саша Тильда, Дмитрий Шамшурин и Павел Пивоваров, а также музыкальных групп: Инди - группы L.V. NEXT при участии сына лидера "Агаты Кристи" Глеба Самойлова мл. и рок-группы "НЕТ И НЕ БУДЕТ".

Вести мероприятие пригласили вокалистку, поэта, автора и ведущую проекта "Сильные люди" Анастасию Александрову.

Концерт пройдет 6 июня в 20.00 в Автограф Loft (Добролюбова, 16/2, 2 этаж). Стоимость билета - 500 рублей. Все вырученные средства будут переданы в Дом помощи для бездомных животных.

Теги: Екатеринбург, бездомные животные, благотворительный концерт


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