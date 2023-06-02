02 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске одобрили проект планировки территории для строительства офисного здания "Красное&Белое"

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Челябинска рекомендовала утвердить документацию по планировке территории для строительства офисного здания "Красное&Белое". Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, здание КБ с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения.

2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. После этого стало известно, что комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Челябинске отправила проект на доработку. Кроме того, строительством здания заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Теги: офисное здание, строительство, публичные слушания,


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