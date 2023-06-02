Жена Михалкова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера

Жена 77-летнего режиссера Никиты Михалкова Татьяна опровергла сообщения о госпитализации артиста. По ее словам, Михалков "жив-здоров" и в данный момент проходит плановую проверку состояния здоровья, передает Telegram-канал Shot.

Ранее ряд СМИ и каналов сообщил, что Михалков госпитализирован в Москве в кардиологическое отделение – якобы, с жалобами на проблемы с сердцем и одышку.

В январе этого года Михалков был госпитализирован с пневмонией, какое-то время находился в реанимационном отделении, в целом в больнице пробыл около трех недель.