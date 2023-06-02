Улицу Вайнера накроют огромным медиаэкраном

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга центральную торговую улицу города накроют огромным медиаэкраном. Украсить улицу Вайнера вызвалась компания "Сима-Ленд", которая уже получила положительное заключение Госэкспертизы, говорится на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Конструкция будет установлена прямо на существующий тротуар без заглублений. Более того, экран не затронет объекты культурного наследия, которых на Вайнера насчитывается порядка 10.

"Месторасположение конструкции медиаэкрана запроектировано вне границ ОКН, расположенных на ул. Вайнера на участке от пр. Ленина до ул. Малышева, без нарушения архитектурного облика ОКН", - говорится в документе.

Сам "Небесный экран" представляет из себя металлоконструкцию в виде купола, по которому в праздник будут запускать трансляцию важных городских событий, исторических кадров уральской столицы, достопримечательностей Екатеринбурга, светового шоу и салюта.

К сожалению, медиаэкран - это всего лишь временная конструкция, приуроченная к празднованию Дня города. Установка уже идет полным ходом.