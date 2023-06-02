02 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Рогов: ВСУ готовы к контрнаступлению на Запорожском направлении

Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на Запорожском направлении, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У них все готово, они ждут отмашки, команды", — сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что для защиты региона выстроены несколько линий глубокоэшелонированной обороны.

В начале мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В регионе была объявлена частичная эвакуация.

Теги: всу, запорожское направление, рогов, контрнаступление


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