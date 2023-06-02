Рогов: ВСУ готовы к контрнаступлению на Запорожском направлении

Киев сформировал ударную группировку войск для контрнаступления на Запорожском направлении, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У них все готово, они ждут отмашки, команды", — сказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что для защиты региона выстроены несколько линий глубокоэшелонированной обороны.

В начале мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В регионе была объявлена частичная эвакуация.