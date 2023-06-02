В Белгородской области отбита атака на Шебекино "Свободы России"*

Представители легиона "Свобода России"* попытались атаковать территорию Белгородской области в районе города Шебекино. Но были оперативно отброшены обратно российскими военными.

По информации Mash, пограничники подбили два танка. Первый отправился догорать обратно на территорию Украины. Экипаж второго высунулся из бронемашины пофоткаться, но в этот момент начало прилетать по ним.

Итог – диверсанты бежали пешком, а танк уничтожен.

*организация признана террористической и запрещена в России