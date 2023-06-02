02 Июня 2023
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Политика Свердловская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot; Tagil-TV24&quot;

Осужденная за незаконный митинг тагильский депутат не смогла обжаловать штраф

Депутат городской думы Нижнего Тагила, директор санатория-профилактория "Леневка" Римма Ильина не смогла обжаловать свой штраф за организацию незаконного митинга.

Напомним, поводом для акции стала ситуация вокруг Леневского водохранилища, которое считается резервным для города. Сообщалось, что компания "Тагильский щебень" собирается начать разработку карьера в этих местах. Эти планы очень сильно не понравились местным жителям, которые полагают, что из-за этого природе будет нанесен непоправимый вред.

16 марта люди вышли на митинг, который посчитали несогласованным и незаконным. Организатором акции назвали Римму Ильину. Ей вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). В апреле дело рассмотрел Пригородный районный суд. Ильину признали виновной, ей был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Однако тагильский депутат не согласилась с таким решением и подала апелляцию. На этой неделе жалобу рассмотрел Свердловский областной суд. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, в итоге решение райсуда оставлено без изменения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вырубкой лесов под щебеночный карьер у Нижнего Тагила заинтересовался Следственный комитет.

Теги: депутат, апелляция, штраф


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