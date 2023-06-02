В реке Тура утонула 13-летняя девочка

В реке Тура, в районе села Борки, утонула 13-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Следователи проводят доследственную проверку. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Кроме того, прокурору Тюменского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности граждан при использовании водных объектов.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.