02 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В реке Тура утонула 13-летняя девочка

В реке Тура, в районе села Борки, утонула 13-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Следователи проводят доследственную проверку. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Кроме того, прокурору Тюменского района поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности граждан при использовании водных объектов.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: река Тура, девочка, проверка


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