Baza: В Москве задержан замдиректора департамента информации "Роснефти"

В Москве задержан заместитель директора департамента информации и рекламы нефтяной компании с госучастием "Роснефть" Александр Терентьев. По данным Telegram-канала Baza, мужчина является фигурантом дела о вымогательстве. Также канал сообщает, что Терентьева задержали еще в мае, тогда же стало известно, что он уволен из "Роснефти".

В "Роснефти" Терентьев работал под начальством вице-президента компании, директора департамента информации и рекламы Михаила Леонтьева. До этого с Леонтьевым Терентьев работал в журнале "Однако".

Канал сообщает, что дело о вымогательстве может быть связано с ведением Telegram-канала.