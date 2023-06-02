02 Июня 2023
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Общество Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Власти остановили движение электричек между Белгородом и Шебекино

Власти сообщили о приостановке движения пригородных электричек между Шебекино и Белгородом.

"В связи с осложнением обстановки в Шебекинском городском округе с 3 июня 2023 года будет временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород – Нежеголь – Белгород. О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно", - говорится в сообщении областного правительства.

Сегодня стало известно об обстреле автодороги под Шебекино, в результате которого погибли две женщины, ехавшие на машине, еще два человека получили серьезные ранения.

Теги: белгород, шебекино, электрички, обстрел


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