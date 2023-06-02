Подведены итоги конкурса грантов губернатора Тюменской области за 2023 год

Подведены итоги конкурса грантов губернатора Тюменской области за 2023 год, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Поддержку получат 114 проектов. Такое решение приняли независимые эксперты. Общая сумма грантов превысила 85 млн рублей. 37 млн рублей – софинансирование конкурса Фонда-оператора президентских грантов.

География участников - вся Тюменская область. Среди победителей социально ориентированные некоммерческие организации из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Исетского, Сладковского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского, Казанского и Ярковского районов.

Общественные организации будут помогать в социальном обслуживании земляков, работать над продвижением здорового образа жизни, развивать науку, Также есть проекты в области культуры, экологии, сохранении исторической памяти, укреплении института семьи и межнационального согласия.

Среди победителей конкурса - проекты некоммерческих организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. Общая сумма поддержки — более 6,8 млн рублей.

Самые высокие баллы в направлении "культура" набрали: "Театр оригинального жанра "Гелиос" получит грант 491 021 рублей на проект "Уральские сказы". Премьера спектакля состоится в Тюмени в мае 2024 года. "Центр креативных проектов - Путь Мастера" сможет до конца года реализовать проект "Галерея Заводоуковска". Сумма поддержки - 284 054,65 рублей.

Среди победителей - Фестиваль хореографических спектаклей "SOMA", международный творческий конкурс #Немагия, Мультстудия 2.0.