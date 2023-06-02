На Южном Урале к тушению крупного торфяного пожара привлекли тяжелую технику

Инженерную машину разграждение на базе танка Т72 привлекли к тушению торфяного пожара в Аргаяшском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

Она работает по южной стороне возгорания. Это поможет остановить распространение огня.

Пожар начался днем 1 июня из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Сейчас возгорания тушат 106 человек и 23 единицы техники. Угрозы для населенных пунктов нет. Однако тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью.