02 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Не может быть и речи о слепом копировании советского опыта планирования – Кремль

В Кремле не видят ничего плохого в изучении китайского опыта управления экономикой. Но перенимать "слепо" практики из других экономических систем не будут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Учитывать опыт любых стран необходимо, и опыт экономического макроменеджмента и микроменеджмента, естественно, нужно изучать во всех странах. Опыт долгосрочного планирования был и у Советского Союза. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и к особенностям нашей страны. Здесь не может быть и речи о слепом копировании", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в последние годы российские власти применяют многие подходы из китайской экономической модели. Например, пытаются внедрить более длительное планирование. Впрочем, это далеко не всегда получается. Например, "плановый бюджет" страны, который планируется с "запасом" в два года, чаще всего перекраивается каждый год, так что особого смысла в представляемых Минфином цифрах нет. Решетников и сам подтвердил, что долгосрочное планирование в условиях текущей российской турбулентности довольно сложная вещь.

Теги: экономика, планирование, советский союз, дмитрий песков


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