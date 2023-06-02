02 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава ЧВК "Вагнер" намерен посетить Пермь и Тюмень

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намерен посетить в будущем Тюмень и Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответ на запрос журналистов опубликовала пресс-служба Пригожина.

"Я, безусловно, посещу многие города, но даты сейчас называть не будем и к датам привязываться не будем. Идет серьезная работа на сегодняшний день в зоне СВО. Несмотря на то, что мы выходим и вышли уже фактически из Бахмута, очень много задач", - говорится в сообщении.

Напомним, Евгений Пригожин совершает "тур" по России, дает интервью и устраивает пресс-конференции. Основатель ЧВК "Вагнер" уже посетил Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, везде он представлял проект "ЧВК "Вагнер". Второй фронт". 1 июня, в день его рождения, презентация прошла в Нижнем Новгороде, и перед этим он навестил в больнице раненого Захара Прилепина.

Теги: Вагнер, Евгений Пригожин, тур по России


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