Дороги в Екатеринбурге перекроют для проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег"

В воскресенье в Екатеринбурге пройдет VII Всероссийский полумарафон "ЗаБег", из-за чего дороги в центре города будут перекрыты. Мероприятие продлится с 08.30 до 15.00. В этот время движение общественного транспорта будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Закрыть движение планируется:

– по улице Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);

– по улице 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);

– по проспекту Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта).

В связи с чем поменяется и схема движения трамваев и автобусов. С новым расписанием общественного транспорта можно ознакомиться здесь.