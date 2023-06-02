Дороги в Екатеринбурге перекроют для проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег"
В воскресенье в Екатеринбурге пройдет VII Всероссийский полумарафон "ЗаБег", из-за чего дороги в центре города будут перекрыты. Мероприятие продлится с 08.30 до 15.00. В этот время движение общественного транспорта будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Закрыть движение планируется:
– по улице Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);
– по улице 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);
– по проспекту Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта).
В связи с чем поменяется и схема движения трамваев и автобусов. С новым расписанием общественного транспорта можно ознакомиться здесь.