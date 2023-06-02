В Кремле ответили на слова Пашиняна о том, что Ереван не союзник Москвы в ураинском конфликте

В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна не является союзником РФ в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это важное заявление", - отметил он.

"Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", - цитирует Пескова РИА Новости. При этом Россия продолжает развитие союзнических отношений с Арменией, добавил он.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в украинским конфликте, хотя у стран Запада сложилось иное мнение. По его словам, ситуация вокруг Украины вызывает обеспокоенность у Еревана, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны.