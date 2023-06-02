02 Июня 2023
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Экономика За рубежом
Фото: akorda.kz/ru

Казахстан рассчитывает на рост поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия – Европейский союз" в Чолпон-Ате, сообщил, что энергетический сектор традиционно занимает одну из ключевых ниш во взаимодействии Казахстана с Европейским Союзом.

80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум, приводит слова Токаева его пресс-служба. Власти Казахстана рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод.

В тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами Казахстан развивает Транскаспийский маршрут. С начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан объемом 1,5 млн т в год.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению Актау – Батуми, а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута", - говорит Токаев.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже отправлено 90 тыс. т. Есть потенциал по росту этого показателя до 1,2 млн т в год с возможностью его увеличения в будущем

Теги: Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Евросоюз, нефть


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