ВС РФ ударили по средствам ПВО, прикрывающим объекты военной инфраструктуры Украины

Российская авиация ударила по средствам ПВО, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен сегодня ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Военные поразили все назначенные цели.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Одессе уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Удар по месту стоянки военных кораблей был нанесен 29 мая высокоточным оружием ВКС России.