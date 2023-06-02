02 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Дне молодежи в Нижнем Тагиле будут учить собирать и разбирать автомат

В Нижнем Тагиле началась подготовка ко Дню молодежи, который пройдет 24 июня. Уже известна программа празднования.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для гостей праздника подготовлены образовательные лекции от популярных спикеров, спортивные соревнования, показательные выступления и мастер-классы по сборке-разборке АК-74. Также состоятся краеведческий квест, VR-игры, карьерные и профориентационные консультации.

Откроет День молодежи фестиваль экстремальных видов спорта на скейт-площадке Тагильской лагуны-2. Всего будут работать 15 разноплановых площадок. Как отметили в мэрии, масштабный праздник стартует в 11 часов утра и завершится ближе к полуночи.

По данным администрации, в его разработке приняли участие представители молодежных объединений города. Проводились опросы предпочтений в молодежной среде.

Теги: День молодежи, программа, Нижний Тагил


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