Ковчег с мощами Георгия Победоносца прибыли в столицу Урала

В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами Георгия Победоносца. Об этом в своих соцсетях рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Мощи провезут по всей стране с молитвой о мире и победе. Процессию благословил Святейший Патриарх.

"Видим, что происходит сегодня на Украине. Из Киево-Печерской лавры изгоняются монахи, запрещается Православная Церковь. Одновременно принимаются законы о правах ЛГБТ. И вот уже вместо Крестных ходов на улицах маршируют гей-парады. Путешествие мощей по России — это антидот. Вместе с нами Святой Георгий да победит сатанинского змея!" — написал митрополит.

Сейчас мощи находятся в Храме-на-Крови, однако уже вечером святыню отправят в Челябинск.

"Если ваши родные участвуют в СВО — обязательно приходите, мы вместе помолимся о них, чтобы вернулись домой с победой, целые и невредимые!" — добавил владыка.