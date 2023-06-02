02 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал митрополита Евгения / t.me/mitropolitEKB

Ковчег с мощами Георгия Победоносца прибыли в столицу Урала

В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами Георгия Победоносца. Об этом в своих соцсетях рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Мощи провезут по всей стране с молитвой о мире и победе. Процессию благословил Святейший Патриарх.

Ковчег с мощами Георгия Победоносца(2023)|Фото: Telegram-канал митрополита Евгения / t.me/mitropolitEKB

"Видим, что происходит сегодня на Украине. Из Киево-Печерской лавры изгоняются монахи, запрещается Православная Церковь. Одновременно принимаются законы о правах ЛГБТ. И вот уже вместо Крестных ходов на улицах маршируют гей-парады. Путешествие мощей по России — это антидот. Вместе с нами Святой Георгий да победит сатанинского змея!" — написал митрополит.

Сейчас мощи находятся в Храме-на-Крови, однако уже вечером святыню отправят в Челябинск.

Ковчег с мощами Георгия Победоносца(2023)|Фото: Telegram-канал митрополита Евгения / t.me/mitropolitEKB

"Если ваши родные участвуют в СВО — обязательно приходите, мы вместе помолимся о них, чтобы вернулись домой с победой, целые и невредимые!" — добавил владыка.

Теги: мощи, Георгий Победоносец, Екатеринбург


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