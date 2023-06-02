Ни при каких обстоятельствах нельзя дать раскачать ситуацию внутри РФ - Путин

Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Обсуждали внутриполитическую ситуацию и тех, кто пытается ее "раскачать".

Президент напомнил, что недавно обсуждались межнациональные вопросы. "Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", - заявил Путин.

Он попросил выступить с докладами директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.