02 Июня 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Кремля

Ни при каких обстоятельствах нельзя дать раскачать ситуацию внутри РФ - Путин

Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Обсуждали внутриполитическую ситуацию и тех, кто пытается ее "раскачать".

Президент напомнил, что  недавно обсуждались межнациональные вопросы. "Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", - заявил Путин.

Он попросил выступить с докладами директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Теги: владимир путин, внутренняя политика, совет безопасности


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