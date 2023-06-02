02 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени закрыли опасный пансионат для пожилых людей и инвалидов

В Тюмени приостановлена деятельность частного пансионата для пожилых людей и инвалидов "Рэмели", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Пансионат принадлежит компании "Гармония", зарегистрированной в Кемеровской области. В региональном реестре поставщиков социальных услуг не состоит, их предоставляют на основе коммерческих соглашений.

Прокуратура начала проверку из-за обращения граждан с жалобами на этот пансионат, сообщений органов государственной власти, а также публикаций в соцсетях. Во время проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарных норм и правил, а также требований пожарной безопасности. Прокуратура округа по итогам проверки возбудила дела об административных правонарушениях по ст.ст. 6.3, 6.6, 14.43 КоАП РФ, внесла генеральному директору ООО "Гармония" представление и направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности ООО "Гармония" по уходу за престарелыми и инвалидами до полного устранения нарушений.

На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек, из которых большая часть являются лежачими и маломобильными вследствие преклонного возраста либо заболеваний (в том числе инвалиды). решается вопрос о размещении постояльцев в других заведениях.

Теги: РЭМЕЛИ, пансионат, инвалиды, пожилые люди, прокуратура


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