"Сима-Ленд" отправит мобилизованным средство для борьбы с комарами

Компания "Сима-Ленд" подготовила очередной гуманитарный груз для военнослужащих, направив в зону СВО средство против комаров. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"В продолжении темы актуальных проблем рядовых военнослужащих. Разговаривал с парнями на СВО. Сообщают, что хуже ВСУшников только местные комары. Те - просто беда. Грызут беспощадно и днем, и ночью", - рассказал парламентарий.

"Сима-Ленд" подготовила для солдат "морилки для комаров" собственного производства - эффективное средство с приятным ароматом. Также компания передала блиндажные и окопные свечи и портативный розжиг собственного производства. В качестве оформления для банок с дисками для розжига было использовано реальное детское "Письмо солдату".