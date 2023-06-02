02 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

"Сима-Ленд" отправит мобилизованным средство для борьбы с комарами

Компания "Сима-Ленд" подготовила очередной гуманитарный груз для военнослужащих, направив в зону СВО средство против комаров. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"В продолжении темы актуальных проблем рядовых военнослужащих. Разговаривал с парнями на СВО. Сообщают, что хуже ВСУшников только местные комары. Те - просто беда. Грызут беспощадно и днем, и ночью", - рассказал парламентарий.

Окопные свечи от компании "Сима-Ленд", переданные на фронт(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

"Сима-Ленд" подготовила для солдат "морилки для комаров" собственного производства - эффективное средство с приятным ароматом. Также компания передала блиндажные и окопные свечи и портативный розжиг собственного производства. В качестве оформления для банок с дисками для розжига было использовано реальное детское "Письмо солдату".

Банки с дисками для розжига от компании "Сима-Ленд", переданные на фронт(2023)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

Теги: Сима-Ленд, комары, морилка, солдат


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