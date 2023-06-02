44-летний боец ЧВК "Вагнер" из Новоуральска погиб в зоне СВО

Новоуральск прощается с бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим в зоне СВО.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава городского округа Вячеслав Тюменцев, погиб новоуралец Дмитрий Николаев. Мужчине было 44 года.

"Очень больно и горько, когда уходят из жизни такие молодые и полные сил ребята. Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Николаева. Вечная память герою", - отметил Тюменцев.

Напомним, что весной в зоне СВО погиб 45-летний житель Новоуральска Александр Беляев. Он воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. А в прошлом году мужчина подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции.