Жапаров назвал путь, который соединит Азию и Европу

Президент Киргизии Садыр Жапаров на проходящем в городе Чолпон-Ате втором саммите Центральная Азия – ЕС сообщил, что Центральная Азия обладает серьезными возможностями, чтобы стать крупным транспортно-логистическим узлом для товаров, следующих между Азией и Европой.

Развитию экономики стран Центральной Азии может помочь реализация различных транспортных, логистических и инфраструктурных проектов, приводит ТАСС слова Жапарова. Регион имеет большой потенциал в этом плане и может стать хабом, соединяющим Европу и Азию, что принесет выгоду всем сторонам, считает глава государства.

Жапаров полагает, что на этом фоне особую значимость приобретает проект строительства железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан, которая позволит вывести регион из транспортного тупика и соединить Азию с Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой.