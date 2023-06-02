СМИ: Минпромторг может ограничить параллельный импорт электроники Acer, IBM и Dell

Минпромторг России рассматривает возможность ограничения параллельного импорта более чем 20 брендов электроники, включая такие как Acer, IBM, Dell и др. По данным "Коммерсанта", уже подготовлен соответствующий нормативный акт.

Российские производители поддерживают инициативу. При этом участники IT-рынка, операторы центров обработки данных и просто пользователи сомневаются, что отечественная электроника может выдержать сравнение, а мощностей производителей хватит, чтобы удовлетворить спрос.