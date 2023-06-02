Орлов: летний парк "Уралмаш" начнут благоустраивать в следующем году

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, когда в городе начнется благоустройство летнего парка "Уралмаш".

Как напомнил глава, на этой неделе завершилось голосование за парки, которые благоустроят по проекту "Формирование комфортной городской среды".

"Лидером голосования стал летний парк "Уралмаш". И со следующего года мы приступим к его масштабной реконструкции", - приводит слова Орлова официальный портал Екатеринбурга.

Также мэр поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

Стоит отметить, что Екатеринбург остался без федеральных средств на благоустройство летнего парка "Уралмаш". Уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не набравшим для этого нужное количество голосов.