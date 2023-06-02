ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска

Украинская армия нанесла удар по территории морского порта Бердянска в Запорожской области. Об этом сообщают власти города в Telegram-канале.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о громких взрывах в Бердянске. Он предположил, что это мог быть ракетный обстрел с украинской стороны и работа ПВО.

В апреле ВСУ попытались обстрелять Мелитополь в Запорожской области ракетами HIMARS. Российская система ПВО сбила шесть таких ракет. Никто не пострадал.