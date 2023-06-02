ЗакСО рассмотрит заявление о досрочной отставке депутата Коробейникова

Алексей Коробеников подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий как депутата заксобрания Свердловской области. Об этом говорится в повестке заседания парламента на 6 июня.

Напомним, ранее Коробейников подал свою кандидатуру на праймериз на довыборы в заксобрание региона, где боролся за место с семью кандидатами. Тогда депутат победил, собрав 8 тыс. 54 голоса. В сентябре он будет участвовать в довыборах на вакантное место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.