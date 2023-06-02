Медведев обвинил Apple во вранье

Экс-президент России Дмитрий Медведев, ранее отличавшийся любовью к гаджетам Apple, теперь критикует их. Зампред Совета безопасности России прокомментировал новости об обнаружении на iPhone вируса, с помощью которого американские спецлужбы, якобы, могли шпионить.

"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", - заявил Медведев, когда-то водивший дружбу с основателем Apple Стивом Джобсом.

"Как говаривал Мюллер в известном сериале — верить в наше время нельзя никому, даже себе", - добавил экс-президент России.

Также он предостерег и пользователей гаджетов от Samsung.