02 Июня 2023
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Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" и "Уралхим" - участники конференции "ЦИПР-2023"

"Уралкалий" и "Уралхим" — участники конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023). Мероприятие проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В конференции приняли участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители отраслевых министерств и лидеры российского рынка информационных технологий.

В рамках конференции спикеры компаний приняли участие в профильных сессиях, дискуссиях и круглых столах, рассказали о цифровых разработках и сервисах "Уралкалия" и "Уралхима", поделились своим опытом реализации проекта по аналитике данных и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве на примере ООО "Диджитал Агро".

Директор по информационным технологиям "Уралкалий" и "Уралхим" Валерий Фокин подчеркнул важность цифровизации.

"Эффективность современной компании, высокая скорость и точность принятия решений возможны только при условии полной цифровизации существующих процессов и наличия мощных инструментов работы с данными. Для этого мы активно строим свою базовую технологическую платформу, а над ней — платформу данных и глубокой аналитики. Параллельно идет формирование инновационной корпоративной культуры. Цифровая трансформация делает "Уралкалий" и "Уралхим" современными и эффективными", - заявил он.

Теги: Уралкалий, Уралхим, ЦИПР-2023, конференция


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