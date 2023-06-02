"Уралкалий" и "Уралхим" - участники конференции "ЦИПР-2023"

"Уралкалий" и "Уралхим" — участники конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023). Мероприятие проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В конференции приняли участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители отраслевых министерств и лидеры российского рынка информационных технологий.

В рамках конференции спикеры компаний приняли участие в профильных сессиях, дискуссиях и круглых столах, рассказали о цифровых разработках и сервисах "Уралкалия" и "Уралхима", поделились своим опытом реализации проекта по аналитике данных и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве на примере ООО "Диджитал Агро".

Директор по информационным технологиям "Уралкалий" и "Уралхим" Валерий Фокин подчеркнул важность цифровизации.

"Эффективность современной компании, высокая скорость и точность принятия решений возможны только при условии полной цифровизации существующих процессов и наличия мощных инструментов работы с данными. Для этого мы активно строим свою базовую технологическую платформу, а над ней — платформу данных и глубокой аналитики. Параллельно идет формирование инновационной корпоративной культуры. Цифровая трансформация делает "Уралкалий" и "Уралхим" современными и эффективными", - заявил он.