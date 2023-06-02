В Америке сообщили, что США не стремятся к свержению власти в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не являются врагом для россиян и никогда не стремились к свержению правительства в РФ.

Россияне должны сами решать, каким будет их будущее, сказал Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки, пишет РИА Новости. Госсекретарь выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил, что США не являются врагом россиян.

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору, заявившему, что США "удачно" тратит деньги на убийство русских. Медведев назвал Грэма старым дураком и напомнил о незавидной судьбе ряда политиков в США.