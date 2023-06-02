Китайский дипломат открестился от идеи прекращения огня на Украине с сохранением за Россией новых регионов

Спецпредставитель МИД КНР по Евразии Ли Хуэй, которого власти Китая назначили руководить миссией по разрешению российско-украинского конфликта, опроверг информацию о своей позиции, которую он, якобы, продвигал на переговорах в Европе.

По словам Ли Хуэя, он даже знает "европейского чиновника", которого в качестве источника использовало издание Wall Street Journal, сообщившее о переговорах.

Сообщалось, что Ли Хуэй предлагает прекратить огонь на Украине с сохранением занятых Россией территорий. "Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - цитирует дипломата РИА Новости.