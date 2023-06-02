02 Июня 2023
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Общество За рубежом
Фото: Департамент информационной политики губернатора

Александрийский патриарх заявил о грядущем объединении с Ватиканом

Патриарх Александрийский Феодор II заявил, что Александрийская церковь двигается в сторону объединения с Ватиканом. Об этом он сказал на церемонии открытия международной совместной богословской комиссии по диалогу между православием и римо-католицизмом, сообщает сайт Александрийского патриархата.
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Феодор II говорил о "диалоге любви" с Ватиканом и неизбежности объединения как о принципиально решенном деле, которое нужно лишь тщательно подготовить. Для этого разрабатываются специальные документы о первенстве римского папы. Он выразил свою любовь главе Фанара патриарху Варфоломею и римскому папе Франциску.

На Фанаре также открыто заявляют о грядущем объединении с Ватиканом.

Теги: церковь, ватикан


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