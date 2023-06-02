В свердловском МЧС призвали отказаться от походов и сплавов из-за непогоды

Спасатели выпустили предупреждение о непогоде на Среднем Урале.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в субботу, 3 июня, местами в Свердловской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. В ведомстве убедительно просят уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Так, в период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. А в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Можно позвонить и по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге могут объявить режим ЧС из-за нехватки воды.