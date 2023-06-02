В Челябинске жители района на три дня останутся без горячей воды

В Челябинске жители Металлургического района на три дня останутся без горячей воды из-за испытания участков магистральных сетей на тепловые потери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Они будут проводиться с 5 по 7 июня. По их результатам оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей.

Под отключения попадают дома в северной зоне района. Жителей просят с пониманием отнестись к выполняемым работам.