Только "интернет по паспорту" сделает интернет абсолютно безопасным – Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") считает, что "самомодерация" и удаление "негативного контента" должны распространяться не только на соцсети, но и в целом на весь интернет, доступный россиянам.

По мнению депутата, только "интернет по паспорту" обеспечит удаление из сети всего "негативного контента" и сделает ее "абсолютно безопасной". При анонимном же доступе "уровень правопорядка зависит не от количества преступлений, а от умения властей их раскрывать", заявид Хинштейн на конференции ЦИПР.