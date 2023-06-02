02 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Только "интернет по паспорту" сделает интернет абсолютно безопасным – Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") считает, что "самомодерация" и удаление "негативного контента" должны распространяться не только на соцсети, но и в целом на весь интернет, доступный россиянам.

По мнению депутата, только "интернет по паспорту" обеспечит удаление из сети всего "негативного контента" и сделает ее "абсолютно безопасной". При анонимном же доступе "уровень правопорядка зависит не от количества преступлений, а от умения властей их раскрывать", заявид Хинштейн на конференции ЦИПР.

Теги: александр хинштейн, анонимность, интернет


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