Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.

Сегодня в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в боевики "атакуют рубежи Белгородской области".

В оперативном штабе региона назвали эту информацию фейком, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Погибли две женщины, которые ехали в одном автомобиле. Кроме того, пострадали двое мужчин, у них осколочные ранения грудной клетки и ног.