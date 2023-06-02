Сладков: Набор на военную службу "выше самых оптимистичных прогнозов"

Военкор Александр Сладков сообщает, что статистика набора на военную службу "выше самых оптимистичных прогнозов". Он имеет в виду гражданских людей, подписывающих контракт.

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При этом он уверен, что даже после демобилизации многие мобилизованные останутся служить.

Сейчас в СВО этап "стояния на Днепре", который больше в пользу России, считает Сладков. Производится оружие, боеприпасы, доставляется в войска новое обмундирование, танки. А украинские войска, напротив, теряют технику, боеприпасы, людей, ГСМ в результате российских ударов. О поставках западного оружия Киеву он не упомянул.

В целом без существенного наращивания численности войск и улучшения их обеспечения думать об успешных действиях рано, подытожил военкор.

Обозреватель Юрий Подоляка также считает, что российские удары наносят ощутимый урон украинским боевикам, тормозящий их запланированное наступление.

В 2023 году перед Вооруженными силами РФ стоит задача сформировать общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад, создать Московский и Ленинградский военные округа, заявил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Войска должны быть укомплектованы контрактниками на уровне 95-97%.