Названы дата и место похорон умершего депутата Госдумы Зубарева

Скончавшегося на этой неделе депутата Госдумы Виктора Зубарева похоронят на Аллее славы на кладбище Бадалык в Красноярске.

Отпевание пройдет 3 июня в Свято-Успенском мужском монастыре. Похоронят депутата на Аллее славы на кладбище "Бадалык", сообщил ТАСС родственник политика. Для желающих простится будут организованы автобусы от здания правительства региона.

Напомним, о причине смерти политика не сообщали. Ему было 62 года. Зубарев представлял в Госдуме Красноярский край на протяжении четырех последних созывов. Входил во фракцию "Единая Россия", также являлся членом комитета ГД по бюджету и налогам. Находился под санкциями ЕС, США, Великобритании.