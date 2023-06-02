02 Июня 2023
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Общество В России
Фото:instagram.com/maxgalkinru

Суд отказался снять статус иноагента с Галкина*

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск шоумена Максима Галкина* к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иноагента.

Во время заседания защита Галкина* настаивала, что он не является политическим деятелем, а статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации.

"Его личное мнение не может быть политической деятельностью", - цитирует ТАСС юриста.

Также представитель артиста сказала, что выступления за рубежом нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.

Напомним, Минюст включил Галкина* в реестр физлиц-иноагентов в сентябре прошлого года. По мнению ведомства, он "осуществлял политическую деятельность", а одним из иностранных источников его финансирования якобы была Украина.

Ранее сегодня Замоскворецкий суд Москвы отказал также блогеру Илье Варламову* в снятии статуса иноагента.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ

Теги: максим галкин, иноагент, суд


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