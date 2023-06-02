02 Июня 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США запустили роботов для доставки еды

Американская компания Serve Robotics Inc. объявила о расширении своего партнерства с Uber Technologies Inc. - крупнейшей в мире платформой доставки еды. Соглашение позволит Serve предоставлять своих роботов Uber Eats.

До 2 тысяч роботов будут доставлять еду. С момента начала поставок в 2022 году объем роботизированных доставок Serve вырос более чем на 30%, и в настоящее время в них участвуют более 200 ресторанов в Лос-Анджелесе. Клиенты высказывают удовлетворение сервисом.

"Это партнерство является важным шагом на пути к массовой коммерциализации робототехники для автономной доставки. Мы рады продолжить нашу работу с Uber, чтобы внедрить эту инновационную технологию в большем количестве городов по всей стране", - сказал генеральный директор Serve Robotics Али Кашани.

Основанная в 2017 году, компания Serve поставила цель создать роботизированную систему доставки, которая сведет к нулю выбросы вредных веществ в атмосферу транспортными средствами. Впрочем, для заряда аккумулятора требуется электроэнергия, при производстве которой выделяются те же выбросы.

Робот может двигаться по дорогам с твердым покрытием на скорости до 10 км/ч, перевозя грузы весом до 23 кг в специальном отсеке. Открыть его может только сотрудник компании или сделавший заказ на доставку клиент с помощью мобильного приложения.

Теги: США, доставка, робот


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