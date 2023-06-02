02 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отправил в колонию уральского депутата, проломившего череп молодому человеку

На Среднем Урале вынесен приговор в отношении депутата думы МО Алапаевское Ильи Чижа. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ближайшие годы народный избранник проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 20 апреля прошлого года: группа молодых людей стояла возле подъезда дома по улице Флегонта Кабакова в Алапаевске. Увидев проезжающий автомобиль с Чижом за рулем, один из парней сымитировал наезд машиной на свою ногу.

Как показало расследование, Чиж вышел из авто с битой в руках и стал бить ей молодого человека. Затем, по версии следствия, он переключился на 19-летнего двоюродного брата жертвы и нанес ему удар в область головы, отчего тот упал на землю. После этого парень убежал.

Согласно материалам дела, Чиж сел в машину и стал искать на ней 19-летнего молодого человека, а когда нашел, нанес ему не менее трех ударов в область головы. В итоге пострадавший получил перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости и ушибленные раны головы.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Как отметили в прокуратуре, своей вины в полном объеме Чиж так и не признал. Сегодня, 2 июня, Алапаевский городской суд назначил Илье Чижу два года лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии общего режима.

Сам депутат также прокомментировал собственный судебный процесс.

"То, что решение суда будет обвинительное, мы и не сомневались, с учетом того бреда, который я сегодня слышал от представителя прокуратуры. И тех материалов следствия по уголовному делу. Настроение боевое, тренировки продолжаю, депутатской деятельностью занимаюсь", - написал он несколько дней назад на своей странице в соцсети.

Теги: депутат, избил, Алапаевск, суд


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