В Прикамье доверчивые жители за день перевели мошенникам 15 миллионов

За минувшие сутки жители Пермского края передали мошенникам свыше 15 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Всего было зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денег, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, из них три – по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Злоумышленники звонили на стационарные номера пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, под предлогом урегулирования вопроса о не возбуждении уголовного дела, предлагали передать в качестве взятки деньги. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам 390 тысяч рублей.

Также были зафиксированы случаи мошенничества с операциями по переводу денег со счетов граждан. Потерпевшие в возрасте от 20 до 67 лет. В общей сложности они перечислили мошенникам 14 млн 660 тыс. руб. Эта сумма состоит из личных сбережений и кредитных средств.

Пострадавшие - жители Кизела, Соликамска, Карагая, Чайковского и Перми.

Преступники действовали по самым разным схемам. Так, одному мужчине мошенники представились московскими полицейскими и сообщили ему, что на него оформляют кредит неизвестные. Якобы необходимо подать встречную заявку и перевести деньги на безопасные счета. Потерпевшие шли на поводу у преступников, переводили на сторонние счета свои сбережения и еще оформляли ненужные им кредиты. В одном случае гражданину сообщили, что мошенники пытаются перевести от его имени деньги на Украину. Потерпевший в состоянии психологического шока попал в их ловушку и перевел преступникам 5 млн руб.

Мошенники также представлялись менеджерами и предлагали вложиться в криптовалюту, чтобы получить дополнительный заработок на бирже. Присылали ссылки для регистрации. Потерпевшие оформлялись на фейковых сайтах, вводили данные карт и лишались крупных сумм.

Кроме того, мошенники под видом банка присылали в социальной сети поздравление с Днем рождения и ссылку, где потерпевшего якобы ждал подарок от партнера. Одна из жительниц Прикамья перешла по ссылке, оставила все данные своей банковской карты, сообщила секретный код и лишилась 279 тысяч рублей.