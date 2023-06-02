В воздухе Челябинска зафиксировали превышения по сероводороду и формальдегиду

В Челябинске сегодня зафиксировали превышения по сероводороду и формальдегиду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, в Челябинскую область вернулась дымка от природных пожаров на Урале и части Поволжья. Сейчас общий фон концентраций загрязняющих веществ в воздухе повышен, но находится в пределах нормы. При этом на загрязнение воздуха также влияют локальные источники.

"Утром в системе были незначительные превышения по сероводороду на 0,16 ПДК в районе поселка Першино, по формальдегиду – на 0,4 ПДК в поселке Смолеозерном. Сейчас превышен показатель по сероводороду — на 0,5 ПДК в Металлургическом районе", - рассказали в минэкологии.

Все данные передали в надзорные органы.