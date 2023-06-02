02 Июня 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Под Шебекино во время обстрела дороги погибли две женщины

ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. В одной из машин погибли две женщины, в другой – пострадали двое мужчин, у них осколочные ранения грудной клетки и ног, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал губернатор.

"Из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи", з добавил глава региона.

Теги: шебекино, обстрел, погибшие


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