Под Шебекино во время обстрела дороги погибли две женщины

ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области. Осколки снарядов попали в проезжавшие мимо автомобили. В одной из машин погибли две женщины, в другой – пострадали двое мужчин, у них осколочные ранения грудной клетки и ног, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал губернатор.

"Из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи", з добавил глава региона.