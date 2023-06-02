Депутат Госсобрания республики Алтай наказан за изнасилование племянницы супруги

48-летний депутат Государственного собрания – Эл Курултай республики Алтай наказан за изнасилование племянницы своей супруги.

По данным управления СКР по Алтайскому краю, в конце 2019 г. в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. Кроме того, он совершал в отношении потерпевшей развратные действия.

Политик наказан восемью с половиной годами колонии строгого режима, лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет и ограничением свободы на два года, уточняет управление.